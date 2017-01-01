«Плівки Луценка» з телефонними розмовами Саакашвілі віддадуть на експертизу

За словами адвоката, якщо вони отримають доступ до матеріалів слідства, то готові опрацювати їх дуже швидко

Оприлюднені генпрокурором аудіо- та відеозаписи ймовірної розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі домовляється з ним про співпрацю, віддадуть на експертизу. Про це сказав один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов. Він пояснив, що передати матеріали на експертизу можна лише тоді, коли захист отримає



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За словами адвоката, якщо вони отримають доступ до матеріалів слідства, то готові опрацювати їх дуже швидко

Оприлюднені генпрокурором аудіо- та відеозаписи ймовірної розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі домовляється з ним про співпрацю, віддадуть на експертизу.

Про це сказав один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов.

Він пояснив, що передати матеріали на експертизу можна лише тоді, коли захист отримає доступ до оригіналів аудіо- та відеозаписів.

«Я знаю Северіона Дангадзе. Це не його голос. Принаймні, місцями точно не його голос», - стверджує Богомазов.

За його словами, адвокати уже попросили слідчих надати їм доступ до цих матеріалів.

Втім, він не зміг розповісти, куди саме направлятимуть на експертизу записи Луценка.

«Я за своїх колег не готовий зараз сказати, але у нас експертні установи, згідно законом, всі знаходяться під Міністерством юстиції або Міністерством внутрішніх справ. Враховуючи, що як один міністр, так і інший чинять постійно перепони для діяльності як партії, так і самого Саакашвілі, то вірити в об’єктивність українських експертних державних інститутів досить важко», - сказав адвокат.

На запитання, чи розглядатимуть у такому разі можливість проведення експертизи за кордоном, Богомазов сказав: «Можливість, я думаю, буде розглядатися. Але наскільки це буде реально втілити, я не готовий сказати, бо вітчизняне законодавство не бере висновки закордонних експертів».

За словами адвоката, якщо вони отримають доступ до матеріалів слідства, то готові опрацювати їх дуже швидко.

Нагадаємо, Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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