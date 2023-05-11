11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується планувати заручини

На 11 травня припадає дуже незвичайне свято під назвою Всесвітній день обізнаності про его (World Ego Awareness Day). Віряни вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.

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Яке церковне свято

11 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Дада, Максима і Квінтіліана.

Жили вони за часів імператора Діоклетіана. Коли святкували одне з язичницьких свят, доніс хтось правителю, що ці чоловіки не пішли на торжество разом з усіма, а поїхали в село. Відправив імператор за ними воїнів, які побачили, що Дада, Максим та Квінтіліан моляться Ісусу Христу.

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Тоді відвели чоловіків до Діоклетіана, який почав вмовляти їх зректися християнської віри та вклонитися ідолам. Але брати відмовилися, стверджуючи, що Бог благословить їх за страждання. Довго мучили чоловіків, а зрештою усікли їхні голови мечем.

Який сьогодні день у світі

11 травня відзначається дуже незвичайне свято під назвою Всесвітній день обізнаності про его (World Ego Awareness Day). Його святкують у всьому світі з 2018 року. Свято було засноване неприбутковою громадською організацією Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его).

Ця дата має конкретну мету – допомога людям, що страждають від егоїзму. Здавалося, що егоїзм – це жити задля себе коханого, робити все що заманеться, не думати про інших. Проте фахівці у галузі душевного здоров’я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, а якщо вона дає їй задоволення, то лише короткотермінове.

Що не можна робити цього дня

Не дозволено збирати сік з берези, особливо з тих дерев, які стоять самотньо.

Не можна проколювати вуха і змінювати сережки.

Не рекомендується планувати заручини.

Народні прикмети і традиції

Якщо світанок яскравий і безхмарний – буде тепле літо.

Багато зірок вночі – до врожайного року.

Дощ пішов 11 травня – буде потепління.

Кульбаби ще не зацвіли – до посушливого літа.

Метелики ховаються – буде холодно і похмуро.

Наші предки в цей день збирали березовий сік і заготовляли його.

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Іменини

11 травня День ангела відзначають: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим.