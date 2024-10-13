Чому Росія хоче захопити шахту в Покровському районі: деталі від The Economist

Шахтоуправління «Покровське» забезпечує роботою шість тисяч людей

Захоплення Росією найбільшої шахти України з видобутку коксівного вугілля в Покровському районі може спричинити катастрофічний спад у виробництві сталі. Про це повідомляє The Economist.

«Разом з дочірніми підприємствами та адміністративними будівлями шахтоуправління «Покровське» забезпечує роботою шість тисяч людей, з яких близько тисячі наразі служать у Збройних Силах України. Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля в Україні. Її вугілля, що використовується для виплавки залізної руди, життєво необхідне для решти металургійної галузі країни», – йдеться у матеріалі.

Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест», яка володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США, планувала на 2024 рік видобути на цій шахті 5,3 млн тонн вугілля.

«У 2023 році українські металургійні заводи виробили 6,2 млн тонн нерафінованої сталі. Однак у 2021 році, до втрати двох маріупольських заводів, Україна виробила 21,4 млн тонн. У 2021 році Україна була 14-м найбільшим виробником сталі у світі, але минулого року вона опустилася на 24-те місце», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, що окупанти почали масово використовувати нелегально отримані термінали зв'язку Starlink для підвищення ефективності ударів дронами та артилерією. Зв’язок допомагає росіянам краще координувати дії під час наступальних операцій, використовувати більше дронів і точніше наводити артилерійський вогонь.