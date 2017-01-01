ГПУ просить поліцію оголосити Саакашвілі в розшук

Генпрокуратура підготувала постанову про розшук Саакашвілі

Генеральна прокуратура України передала очільнику Нацполіції України постанову про оголошення в розшук екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко. «Генеральна прокуратура України підготувала та передала до голови Національної поліції



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Михайло Саакашвілі в оточенні своїх прихильників після втечі з-під варти

Генпрокуратура підготувала постанову про розшук Саакашвілі

Генеральна прокуратура України передала очільнику Нацполіції України постанову про оголошення в розшук екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Генеральна прокуратура України підготувала та передала до голови Національної поліції України Сергія Князєва постанову про оголошення в розшук Міхеїла Саакашвілі, який втік з-під варти під час транспортування його на допит в СБУ», - написав він.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

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