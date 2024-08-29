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Особи, які сплачують податки в РФ, не зможуть оформлювати комунальну землю в столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Особи, які сплачують податки в РФ, не зможуть оформлювати комунальну землю в столиці
«Тим, хто спонсорує зброю, з якої потім б’ють по Україні, немає чого робити в Києві», - наголосив Білоцерковець
фото з відкритих джерел

Білоцерковець : «Ті, хто платять податки в російський бюджет, мають обирати – вести бізнес в Україні чи в країні-терористі!»

Київрада підтримала запропонований «Ударом Віталія Кличка» проєкт рішення про заборону оформлювати земельні ділянки комунальної власності в Києві тим бізнесам та особам, які сплачують податки в Росії, а також тим, хто знаходиться під санкціями. Про це повідомив співголова фракції «Удар» у Київраді Дмитро Білоцерковець.

«Ті, хто платять податки в російський бюджет, мають обирати – вести бізнес в Україні чи в країні-терористі! Це ініціатива фракції «Удару Віталія Кличка» в Київраді. І цю ініціативу сьогодні підтримала Київрада. Згідно з рішенням, Київ забороняє особам, які сплачують податки у Росії, оформлювати земельні ділянки комунальної власності в столиці. А також підсанкційним особам», - повідомив Білоцерковець.

Він зазначив, що ті, хто бажає взяти комунальні ділянки в оренду, мають подати до Департаменту земельних ресурсів КМДА гарантійні листи щодо «відсутності перебування під прямим або опосередкованим контролем фізичних чи юридичних осіб Російської Федерації».

«Якщо виявиться, що хтось збрехав та сплачує податки в Росії, його право на користування комунальними земельними ділянками у столиці буде анульовано. Тим, хто спонсорує зброю, з якої потім б’ють по Україні, немає чого робити в Києві», - наголосив Білоцерковець. 

Нагадаємо, петиція киян на захист урочища Китаїв від забудови зібрала майже 8700 голосів. У КМДА громадській ініціативі «Голка» повідомили, що це одна з найбільш рейтингових петицій за останні чотири роки.

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Теги: росія Київ земля оренда

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