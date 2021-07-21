Приватні облгази закуповують лічильники вчетверо дешевше, ніж «Нафтогаз»: дані «Прозорро»

Згідно з угодою, компанія повинна поставити низку лічильників

22 червня 2021 року ВАТ «Кіровоградгаз», контрольний пакет акцій якого належить державному «Нафтогазу», підписало договір на поставку газових мембранних лічильників на 22,76 млн грн. За інформацією системи «Прозорро», тендер виграла «Науково-виробнича компанія «Енергозберігаючі технології», яка взяла на себе зобов'язання поставити 8406 комплектів і 8394 штуки мембранних лічильників виробництва Польщі – «Apator Metrix S.A.» і Словаччини – «Elster».

Згідно з угодою, компанія повинна поставити такі лічильники: моделі UG G1,6, UG G2,5, UG G4 (міжцентрова відстань між штуцерами 110 мм, з комплектом монтажних частин, патрубки ¾ або 5/4 – за 1: 258 грн/шт; модель 2UG G6 міжцентрова відстань 250 мм, з комплектом монтажних частин, патрубки 5/4 – за 2 328 грн/шт; моделі UG G1,6, UG G2,5 та UG G4 – за 1 167 посилання – 1 170 грн / шт; модель 2UG G6 – за 2 308 грн/шт; модель BK-G6MT V2 DN25 –за 3 468 грн/шт.

За інформацією видання «Наші гроші», у травні та ж компанія «Енергозберігаючі технології» поставила лічильники АТ «Лубнигаз». У тому тендері моделі UG G1,6, UG G2,5 і UG G4 з тими ж характеристиками коштували 921 грн/шт, а модель 2UG G6 – 1 890 грн/шт, що дешевше у середньому на 25%.

Також, у травні, АТ «Херсонгаз» замовило лічильники марки Metrix моделей UG G1,6, UG G2,5 та UG G4 без монтажних частин по 946 грн/шт (на 20% дешевше).

ПАТ «Гадячгаз» придбав на тендері модель лічильника BK-G6MT марки Elster за 3402 грн/шт, тобто також дешевше.

Як розповіли в ексклюзивному коментарі Delo.ua в АТ «Житомиргаз» у 2021 році підприємство взагалі відмовилося від даних моделей лічильників польського виробника «Apator Metrix S.A.» і словацького – «Elster».

«У 2021 році АТ «Житомиргаз» закуповує вузли обліку газу вітчизняного виробництва ТОВ «Самгаз» (м. Рівне – Delo.ua), типорозмір G1.6, G 2.5, G4; і італійських виробників MESURA, Pietro Fiorentini, типорозмір G 2.5, G 4 за ціною 960 грн. з ПДВ за штуку», – розповіли нам на підприємстві.

АТ «Івано-Франківськгаз» повідомив, що купує лічильники вітчизняного виробництва «Самгаз». «Вартість закупівлі лічильника G1,6, G 2,4, G6 - 960 грн з ПДВ і доставкою», – говорять у компанії.

Таким чином, аналіз закупівель показує, що приватні газорозподільні компанії проводять закупівлі значно ефективніше, ніж державні компанії. Якби тендер проводили за нормальними цінами, держава могла б заощадити понад 4 млн грн. Також помітно, що державний власник надає перевагу обладнанню іноземного виробництва, в той час як приватний бізнес воліє підтримувати українську промисловість, що створює мультиплікативний ефект.

Додамо, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який продовжує до 1 січня 2023 року кінцеві строки встановлення індивідуальних газових лічильників для населення.

Нагадаємо, що упродовж року представники ДП «Волиньстандартметрологія» спільно з АТ «Волиньгаз», провели повірку 17,2 тис. приладів обліку.

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