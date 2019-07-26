Помпео анонсував відновлення ядерних переговорів з КНДР



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Майк Помпео

США очікують від лідера КНДР Кім Чен Ина виконання обіцянки про ядерне роззброєння

Держсекретар Майк Помпео заявив про можливе відновлення переговорів про ядерне роззброєння Північної Кореї в найближчому часі.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що США очікують від лідера КНДР Кім Чен Ина виконання обіцянки про ядерне роззброєння.

«Ми як і раніше переконані в можливості руху вперед за допомогою дипломатії, досягненні рішення шляхом переговорів», - сказав Помпео.

Він додав, що робочі переговори з Пхеньяном, швидше за все, почнуться вже через пару тижнів».

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) у четвер 25 липня справила пуск двох невідомих ракет в Японському морі. Повідомлялося, що відстань польоту склала близько 430 км, що, за словами військових, свідчить про схожість даних снарядів з ракетою малої дальності, яку Пхеньян запускав у травні.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.

Нагадаємо, 30 червня відбулась третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні.

Зустріч двох лідерів тривала близько години, що значно більше, ніж передбачалося.

Дональд Трамп заявив, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками двосторонньої зустрічі домовилися підготувати команди переговірників. Таким чином вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.

Про плани зустрітися з главою КНДР Трамп написав в Twitter напередодні візиту в Південну Корею.

Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.