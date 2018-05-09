Пхеньян віддасть США трьох затриманих американських «шпигунів»

КНДР готова піти на такий крок, аби продемонструвати свої добрі наміри напередодні зустрічі Кім Чен Ина і Дональда Трампа

Держсекретар США Майк Помпео, як очікується, повернеться зі своєї поїздки до Північної Кореї разом із трьома американськими громадянами, раніше затриманими в КНДР, повідомили в середу в прес-службі президента Південної Кореї. Відзначається, що Пхеньян готовий піти на такий крок, аби продемонструвати свої добрі наміри напередодні зустрічі Кім Чен



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КНДР готова піти на такий крок, аби продемонструвати свої добрі наміри напередодні зустрічі Кім Чен Ина і Дональда Трампа

Держсекретар США Майк Помпео, як очікується, повернеться зі своєї поїздки до Північної Кореї разом із трьома американськими громадянами, раніше затриманими в КНДР, повідомили в середу в прес-службі президента Південної Кореї.

Відзначається, що Пхеньян готовий піти на такий крок, аби продемонструвати свої добрі наміри напередодні зустрічі Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

За даними Сеула, Помпео також повинен привезти точний час і місце саміту. (Раніше Трамп повідомляв, що вони вже визначені).

Держсекретар США приїхав в КНДР вдруге за останні півтора місяці. Перший раз він відвідав Пхеньян неофіційно ще до свого призначення на пост глави держдепу. Обидва рази метою його візитів була підготовка зустрічі лідерів двох країн.

Південнокорейські ЗМІ раніше повідомляли, що бранців почали готувати до передачі американській стороні. Їх перевезли з трудового табору в готель на околиці Пхеньяна, добре годують, надають медичну допомогу і возять на екскурсії.

Всі троє були затримані в КНДР за звинуваченнями в шпигунстві і «ворожих діях».

Нагадаємо, напередодні Трамп в ході прес-конференції в Білому домі заявив про розвиток відносин між КНДР і США. На його думку, «добитися прозорого і безпечного майбутнього» допоможуть в тому числі Китай, Південна Корея і Японія.

Джерело: Интерфакс