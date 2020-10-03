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    У світі

    У Британії планують розпочати масову вакцинацію від Covid-19

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    Першими вакцину отримають мешканці будинків для літніх людей та персонал, що опікується ними - У Британії планують розпочати масову вакцинацію від Covid-19
    Першими вакцину отримають мешканці будинків для літніх людей та персонал, що опікується ними

    Вчені сподіваються, що вакцина буде схвалена регулюючими органами до початку 2021 року

    У Британії сподіваються провести масову вакцинацію населення від коронавірусу за три місяці після того, як потенційна вакцина буде затверджена.

    Про це повідомляє The Times, яке отримало такі дані від джерел у британському уряді.

    У публікації видання стверджується, що масове щеплення вакциною оксфордських вчених може відбутися «всього за три місяці», що підвищує ймовірність того, що кожен дорослий у Великій Британії отримає вакцину вже до Великодня. 

    Видання пише, що вчені, які працюють над вакциною спільно з фармацевтичним гігантом AstraZeneca, сподіваються, що вона буде схвалена регулюючими органами до початку 2021 року.

    У повідомленні також цитуються урядові джерела, які очікують, що повна програма вакцинування, яка виключає дітей, може зайняти шість місяців або й менше після затвердження вакцини.

    «Ми дивимося на термін приблизно у шість місяців, і він, ймовірно, буде навіть набагато коротшим», – повідомило газеті джерело в уряді про орієнтовний термін проведення масової вакцинації.

    Вважається, що першими вакцину отримають мешканці будинків для літніх людей та персонал, що опікується ними, потім – громадяни, старші 80 років, і співробітники служби охорони здоров’я. Наступними будуть люди, старші 65 років, за ними – молоді люди, які належать до груп ризику.

    Водночас у Британії лунає і скепсис щодо таких швидких темпів вакцинування. У звіті Королівського товариства вже йдеться, що для успішного поширення дози будь-якої вакцини серед всього населення країни може знадобитися до року.

    Нагадаємо, Німеччина почала тестувати вакцину від Covid-19 на людях.

    Велика Британія щеплення вакцинація населення
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