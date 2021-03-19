Премʼєри Британії та Франції вакцинувалися препаратом AstraZeneca

Борис Джонсон заявив, що уряд Великої Британії вважає вакцину від коронавірусу від AstraZeneca цілком безпечною

Країни ЄС масово почали відновлювати використання вакцини AstraZeneca

Очільники урядів Великої Британії та Франції Борис Джонсон і Жан Кастекс зробили щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.

Раніше цього тижня Джонсон заявив, що уряд Великої Британії вважає вакцину від коронавірусу від AstraZeneca цілком безпечною і впевнений щодо її використання для щеплення населення. Вже сьогодні прем’єра вакцинували від коронавірусу.

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.



Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.



Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.



Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

Кастекса вакцинували у військовому госпіталі – теж препаратом AstraZeneca. Перед цим французький премʼєр заявив, що вакцинується саме AstraZeneca, застосування якої призупинили деякі країни Європи.

Нагадаємо, 18 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMА) заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна», попри повідомлення про утворення тромбів.

Після цього країни ЄС масово почали відновлювати використання вакцини AstraZeneca.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Натомість ВООЗ рекомендувала продовжувати щепитися вакциною AstraZeneca.

Майже те саме заявили фахівці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). EMA повідомляє, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому.

До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів.