Премʼєри Британії та Франції вакцинувалися препаратом AstraZeneca

Очільники урядів Великої Британії та Франції Борис Джонсон і Жан Кастекс зробили щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.

Раніше цього тижня Джонсон заявив, що уряд Великої Британії вважає вакцину від коронавірусу від AstraZeneca цілком безпечною і впевнений щодо її використання для щеплення населення. Вже сьогодні прем’єра вакцинували від коронавірусу.

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.



Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.



Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.



Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d