Британія встановила новий рекорд щеплень від Covid-19 за день

На фото перша британка, яка отримала вакцину від Covid-19

Попередній рекорд був встановлений 30 січня, коли у Британії за один день зробили 609 тисяч щеплень

Велика Британія встановила новий рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу – понад 660 тисяч.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що у четвер, 19 березня, в Об’єднаному Королівстві зробили 660 276 щеплень, з них близько 528 тисяч – першою дозою, та 132 тисячі – другою дозою.

Це на майже 50 000 щеплень більше, ніж попередній рекорд, встановлений 30 січня, коли за один день зробили 609 тисяч щеплень.

Зазначимо, 19 березня премʼєри Британії та Франції вакцинувалися препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, днями Велика Британія перетнула позначку у 25 мільйонів вакцинованих від коронавірусу принаймні першою дозою. Це близько половини всього дорослого населення. Наразі вже вакциновані понад 26 мільйонів британців – 49,9% дорослих, з них більше 2 млн – обома дозами.

Як відомо, у Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40

Зазначимо, у Національному офісі статистики Великої Британії вважають, що восени будуть нові хвилі пандемії коронавірусу, а вакцинація не позбавить людство від хвороби одразу.

До слова, уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.

До слова, в Україні вперше вакцинували понад 10 тисяч людей за добу.