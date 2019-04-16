Порошенко: 19 числа зустрінемося на стадіоні



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Я зроблю все, щоб виборці побачили обох кандидатів, - запевнив Порошенко

Чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко підтвердив, що буде присутнім на дебатах у п'ятницю.

«Я зроблю все, щоб виборці побачили обох кандидатів», - запевнив Порошенко а ефірі каналу 112.

У телестудії «112 каналу» глава держави провів кілька годин в прямому ефірі, очікуючи на свого опонента, який знову не з'явився.

Зазначимо, що запрошення на участь в ефірі було надіслано як Петру Порошенку, так і Володимиру Зеленському.

Під час дискусії у студії президент також анонсував підписання договору з РФ щодо введення миротворців на Донбас та виведення російських військ. «Не виключаю, що на святкування дати висадки Союзницьких військ у Нормандії буде запрошений президент РФ Путін, ми зберемося вчотирьох і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб нарешті на багатостраждальну землю України прийшов мир. Уже в травні місяці або на початку червня будуть підписані документи в нормандському форматі, де буде передбачено виведення російських військ з території України, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення щодо введення «блакитних шоломів» ООН», - зазначив голова держави.

Також зазначимо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

Сьогодні речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, що за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00.

Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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