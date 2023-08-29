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Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Бойові ударні «Кажани» на голови окупантів

Експрезидент передав техніку десантникам 82-ї бригади

Два ударних дрони «Кажан» та повнопривідний пікап JAC передав Петро Порошенко військовослужбовцю 82-ї бригади ДШВ Олексію Петрову з позивним «Кіт». Ці безпілотники – результат модернізації української техніки, яка виробляється для потреб агропромислового комплексу. Тепер «пташки» можуть нести на собі одночасно чотири міни, дальність польоту сягає 7 км, розповідає Олексій Петров.

Дрони – чималі за розміром, але новенький пікап вирішує цю проблему, тепер їх можна швидко доставити на позицію. Безпілотники оснащені тепловізорами, тому працюють і вдень, і вночі.

«Дуже вам дякую, Петре Олексійовичу, тому що без цього, ви самі розумієте… І ударні дрони, і автівка. І дуже велика подяка за «Посейдони», тому що «Посейдони» – це наш козир. Коли є очі в небі, якось спокійніше. Навіть коли наступають наші штурмові підрозділи, коли вони знають, що їх зверху прикривають наші очі, що можуть у будь-який час побачити рух техніки російських окупантів, і буде вогонь на ураження – на душі у них спокійніше робити свою дуже таку важку справу», – розповідає військовий.

«Це величезні українські ударні «Кажани» – нічний кошмар для окупантів у прямому сенсі. Дрони, здатні нести до 4 снарядів і скидати 82-мм міни чи заряди від РПГ прямо на голови ворогів під прикриттям ночі, завдяки сучасному тепловізору. Це переобладнані для військових потреб великі аграрні дрони, палкий привіт окупантам від українських аграріїв) Підприємство, яке раніше виготовляло техніку для обробки полів, зараз стало на військові рейки і працює на звільнення нашої землі від ворогів», – розповідає Порошенко.

Він пояснює – у фронтових бригадах постійно бракує безпілотників різних типів, від маленьких розвідничків до великих «пташок», які залітають у ворожі тили. «Це – три етапи. Перший – це «Мавіки». Хлопці працюють на «Мавіках», це розходний матеріал, вони беруть до 2-3 кілометрів і це – очі відділення. «Кажани», «Валькірії», «Фурії» і багато інших – це вже наступна позиція. Ключове в «Кажані», що це ударний дрон, який бере на себе достатньо велике навантаження. Чотири міни – це вже точно непоздоровиться русні. А «Посейдон» – це вже 50 км. Це ми вже бачимо відведену ворожу артилерію, відведені бойові броньовані машини, склади боєприпасів, бачимо склади ГСМ, центри прийняття рішень, як вони це називають. І це вже робота для нашої далекобійної артилерії, для наших Хаймарсів», – пояснює п’ятий президент.

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Олексій Петров родом з Мелітополя, і він понад усе мріє звільнити весь український Південь.

«Льошу ви дуже добре знаєте, це мій бойовий побратим ще з 2014 року. Я завжди відчував його плече. Зараз він знаходиться на вістрі атак, це наша улюблена 82-га, і вони завжди – в полі наших інтересів – і з поставки техніки, вантажівок, лазень та іншого. Але сьогодні ми працюємо по БПЛА. Все це для того, щоб ефективно звільняти українську землю і перерізати сухопутний коридор, який з’єднує окупований Донецьк і російський коридор до Криму. Ми його маємо перерізати. І такі. як Олексій, дуже в цьому допомагають», – розповідає Петро Порошенко.

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Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» після початку повномасштабного вторгнення передали у війська сотні безпілотників різних типів. Зокрема, у ЗСУ надійшли понад 350 безпілотників Autel. Також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 «пташок»). 14 комплексів вже надійшли у війська.

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На весь екран

Бригадам ЗСУ та Нацгвардії Порошенко передав партію безпілотників Matrice 30T. 24 квадрокоптери, оснащені потужною оптикою із 16-ти кратним зумом, здатні підніматися на 7 кілометрів, розвивають швидкість до 80 кілометрів за годину. Окрім цього, Порошенко також передав у ЗСУ ще 148 квадрокоптерів та 6 БПЛА «Валькірія». Поставлено кілька десятків тисяч гранатометних боєприпасів для скидання з дронів.

Загальна сума допомоги Фонду Порошенка та волонтерів «Справи Громад» підрозділам Сил оборони за півтора року сягнула 3 млрд 192 млн грн.  

Теги: Петро Порошенко волонтер політика

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