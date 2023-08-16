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Порошенко проти Антона Геращенка. Адвокати експрезидента оскаржать рішення Печерського суду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко проти Антона Геращенка. Адвокати експрезидента оскаржать рішення Печерського суду
Антон Геращенко та Петро Порошенко
колаж: glavcom.ua

Раніше Печерський суд став на бік МВС і колишнього заступника міністра

Адвокати Петра Порошенка подадуть апеляцію на рішення Печерського суду у позові проти Антона Геращенка. Як відомо, у березні 2021 року під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Сергія Стерненка у зв'язку з його несправедливим кримінальним переслідуванням. Ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у ЗМІ тоді заявляв про причетність до цього п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це нагадав адвокат Ігор Головань, повідомляє 5 канал.

«Цей захід тоді запам'ятався підпалом дверей президентського офісу. Тоді представники правоохоронних органів не поспішали з офіційними коментарями і лише наприкінці дня в ефір вийшов тодішній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він розповів про якихось «замовників цієї акції», яким вигідні заворушення. На прохання журналістки назвати конкретні прізвища «організаторів», «провокаторів» Геращенко відповів, що вважає зацікавленою особою Петра Порошенка. І завбачливо додав, що це його суб'єктивна думка», – пояснює адвокат. 

«Ми пішли до суду, де виявилося, що пан Геращенко МВС не представляв, а лише висловлював власні думки. І взагалі, МВС та Нацполіція – то різні установи. Але показово, що у тому ж коментарі Антон Геращенко розповідав усілякі подробиці про те, що поліція вже має «відео з декількох ракурсів» окремих мітингувальників і ті будуть нести відповідальність. У суді ж ореол всебачущої впевненої поінформованості Геращенка перетворився на образ «звичайної» фізичної особи, що лише висловлювала власні оцінювальні судження», – розповідає він.

«У судовому процесі ми довели, що Геращенко був запрошений до ефіру «Радіо Свобода» саме для надання офіційного коментаря і до його посадових обов'язків належала, зокрема, взаємодія зі ЗМІ. Виходить, він використовував робочий час і офіційний статус для поширення власних політично забарвлених думок, які межують із голослівними звинуваченнями у вчиненні кримінального правопорушення», – наголошує Головань.

«Коли ж знадобилося відповісти за ці слова в суді, МВС швиденько відхрестилося від Антона Геращенка, а той вже чомусь не був таким категоричним і обережно добирав слова. Печерський суд став на бік МВС і колишнього заступника міністра. Вочевидь, магічної фрази «це моя особиста думка» було достатньо, аби не занурюватися у контекст озвучених паном Геращенком звинувачень і списати все на «оціночні судження», – додає він.

«Апеляцію, звичайно, подамо. Але цей позов варто було подати хоча б для того, аби вчергове переконатися, як кардинально змінюється тональність владних органів, коле треба відповідати за свої слова у юридичному процесі», – говорить адвокат.

Нагадаємо, Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), лазне-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних Сил України. Про це він повідомив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії.

Теги: Петро Порошенко Антон Геращенко

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