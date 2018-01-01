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    Порошенко відкинув ідею з білоруськими миротворцями на Донбасі - Шушкевич

    Білорусь фактично має єдине військове формування з Росією
    Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею про введення миротворців на Донбас від Білорусі. Про це заявив екс-глава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, пише «Білоруський партизан». Говорячи про обговорення під час зустрічі з президентом України участь Білорусі у миротворчій місії на Донбасі, Шушкевич заявив:
    • Сьогодні, 04:51
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    Спорядження миротворців
    Спорядження миротворців

    Білорусь фактично має єдине військове формування з Росією

    Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею про введення миротворців на Донбас від Білорусі.

    Про це заявив екс-глава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, пише «Білоруський партизан».

    Говорячи про обговорення під час зустрічі з президентом України участь Білорусі у миротворчій місії на Донбасі, Шушкевич заявив: «Тут категорично - Порошенко сказав, що не може бути миротворців з тієї країни, яка є союзником агресора».

    «Білорусь через ОДКБ і через угоду по так званій Союзній державі фактично має єдине військове формування з Росією, тому миротворців з Білорусі не може бути. Країна-агресор не може направляти миротворців в Україну», - зазначив Шушкевич.

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    Він заявив, що не було потреби, щоб Порошенко підтримував таку позицію під час обговорення. 

    «Я переконаний, що всі, хто брав участь у цій розмові, були з цим згодні», - додав Шушкевич.

    Як повідомлялося, 19 лютого Білорусь заявила про готовність ввести своїх миротворців на Донбас.

    Натомість у МЗС України відповіли, що Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.

    До слова, після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Сході України її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

    Нещодавно президент Фінляндії заявив про готовність відправити миротворців на Донбас.

    Нагадаємо, Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.

    Раніше президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

    Читайте також: Миротворці на Донбасі: місія здійсненна?

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