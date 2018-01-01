Порошенко відкинув ідею з білоруськими миротворцями на Донбасі - Шушкевич

Білорусь фактично має єдине військове формування з Росією

Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею про введення миротворців на Донбас від Білорусі. Про це заявив екс-глава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, пише «Білоруський партизан». Говорячи про обговорення під час зустрічі з президентом України участь Білорусі у миротворчій місії на Донбасі, Шушкевич заявив:



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Спорядження миротворців

Білорусь фактично має єдине військове формування з Росією

Президент України Петро Порошенко не підтримує ідею про введення миротворців на Донбас від Білорусі.

Про це заявив екс-глава Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, пише «Білоруський партизан».

Говорячи про обговорення під час зустрічі з президентом України участь Білорусі у миротворчій місії на Донбасі, Шушкевич заявив: «Тут категорично - Порошенко сказав, що не може бути миротворців з тієї країни, яка є союзником агресора».

«Білорусь через ОДКБ і через угоду по так званій Союзній державі фактично має єдине військове формування з Росією, тому миротворців з Білорусі не може бути. Країна-агресор не може направляти миротворців в Україну», - зазначив Шушкевич.

Він заявив, що не було потреби, щоб Порошенко підтримував таку позицію під час обговорення.

«Я переконаний, що всі, хто брав участь у цій розмові, були з цим згодні», - додав Шушкевич.

Як повідомлялося, 19 лютого Білорусь заявила про готовність ввести своїх миротворців на Донбас.

Натомість у МЗС України відповіли, що Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.

До слова, після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Сході України її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

Нещодавно президент Фінляндії заявив про готовність відправити миротворців на Донбас.

Нагадаємо, Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР» щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Раніше президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

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