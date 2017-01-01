Порошенко заговорив про міжнародну експертизу у справі Саакашвілі

Президент зазначив, що слідство є незалежним, але припустив, що воно може звернутися по допомогу до міжнародних організацій у справі Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко вважає, що слідство може звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом Литви



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Затримання Михайла Саакашвілі

Президент зазначив, що слідство є незалежним, але припустив, що воно може звернутися по допомогу до міжнародних організацій у справі Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко вважає, що слідство може звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом Литви Далею Грибаускайте у Вільнюсі.

«Загалом, якщо ми оцінюємо ситуацію з Саакашвілі, – вона не варта міжнародної уваги...», – сказав Порошенко.

За його словами, якщо є факти порушення законів, наприклад незаконний перетин кордону, отримання фінансування з країни-агресора, щоб підривати соціальний спокій в державі, то за це також є відповідальність.

«Щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютну довіру, я припускаю, хоч слідство і є незалежним, що слідство може звернутися для додаткової експертизи, зокрема до міжнародних організацій», – сказав Порошенко.

Він вважає, що міжнародні експертизи підвищать довіру до документів слідства.

Нагадаємо, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

8 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що Саакашвілі через хворобу залишив наметовий табір під Радою, він має намір повернутися туди не раніше неділі.

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Джерело: Радіо Свобода