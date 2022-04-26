Один із керівників Москви може отримати строк за правду про війну

Очільниця одного із округів Москви Олена Котьоночкіна агітувала проти війни, за що проти неї відкрили кримінальну справу

Російські силовики почали переслідувати опозиційних політиків у Москві

Очільниця одного із муніципальних районів російської столиці може потрапити до в’язниці за те, що назвала російсько-українську війну війною, а не «спецоперацією». Про це пише «Медіазона».

Олена Котьоночкіна, яка очолює Красносельський муніципальний округ Москви, стала фігурантом кримінальної справи про «фейки щодо російської армії».

Причиною відкриття кримінальної справи стали її слова про війну, яку Росія веде на території України. Зокрема, війну вона назвала війною, а не «спецоперацією», як цього вимагає Кремль. Також вчинки російської армії Котьоночкіна охарактеризувала як «дії фашистської держави», метою кремлівської влади назвала захоплення територій. Крім того, очільниця муніципального округу розповідала про убивства рашистами українських дітей.

Крім Котьоночкіної, у цій кримінальній справі є й інший фігурант – опозиційний депутат місцевого рівня Олексій Горінов.

Обидва московські опозиціонери також звинувачуються у публікації антивоєнного відеоролика на YouTube. Ролик називається «Заклик та закон. Як уберегти дітей від участі у військовій спецоперації на території України».

Опозиційний політик Ілля Яшин розповів про те, як силовики намагалися затримати обвинувачених у «фейках»: «У нашій раді депутатів виламали двері кабінетів та вилучили всю техніку».

За словами Яшина, Олена Котьоночкіна уже виїхала за межі Російської Федерації.

Нагадаємо, що у Пензі школярі «здали» силовикам свою учительку, яка розповіла їм правду про війну в Україні. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.