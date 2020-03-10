Лідер Китаю прибув в епіцентр поширення коронавірусу



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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін Фото: Global Look Press

Спалах нового типу коронавірусу стався в Ухані в грудні 2019 року

Голова Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпін 10 березня прибув до епіцентру поширення коронавірусу - в місто Ухань для інспекції.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Як стало відомо, лідер республіки ознайомиться з прийнятими в місті заходами по боротьбі з новим коронавірусом.

Також Сі Цзіньпін під час свого візиту в Ухань поговорить з лікарями, соціальними працівниками, військовими, поліцейськими, добровольцями, пацієнтами та звичайними жителями.

Спалах нового типу коронавірусу стався в Ухані в грудні 2019 року. Потім випадки зараження зафіксували в усіх регіонах КНР, а також в Японії, Таїланді, США, Франції, Італії, Росії, Ірані, Єгипті та інших країнах.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.