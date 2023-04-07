Уряд провів низку кадрових перестановок

Ярмистий отримав нову посаду в Міністерстві освіти і науки

Максима Ярмистого звільнено з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті

Сьогодні, 7 квітня, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Максима Ярмистого з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті. Про це йшлося на засіданні уряду.

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Замість цього Ярмистий отримав нову посаду – він став новим державним секретарем Міністерства освіти і науки.

Також уряд підтримав проєкт Указу президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

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Нагадаємо, у Запорізькій області діятиме 19 нових військових адміністрацій. Відповідний указ (№197) підписав президент України Володимир Зеленський.