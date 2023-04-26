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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії: деталі
Під час розмови, лідери країн обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи
фото з відкритих джерел

Влада Італії надає активну підтримку Україні, зокрема – військову та економічну

У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджою Мелоні.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook.

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Giorgia Meloni. Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу.

Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи», – йдеться в повідомленні.

Італія на чолі з прем'єр-міністром Джорджою Мелоні продовжує надавати активну підтримку Україні у боротьбі проти російської агресії, зокрема – військову та економічну.

Нагадаємо, сьогодні, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це глава держави написав у Twitter.

Окрім цього, українська влада проводить усі необхідні реформи для того, аби відповідати критеріям членства в Європейському Союзі. Тож вступ України до ЄС може відбутися найближчим часом. Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі, повідомляє ANSA.

Теги: Італія Володимир Зеленський Україна

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