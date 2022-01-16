Повернення Порошенка. Турчинов попередив владу

Турчинов застеріг силовиків від провокацій у день повернення Порошенка

Олександр Турчинов напередодні приїзду Порошенка звернувся до представників влади та силовиків

Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов оприлюднив звернення до української влади у зв’язку із поверненням в Україну Петра Порошенка. Відповідний текст він опублікував на власній сторінці у Facebook.

Турчинов ще раз зазначив, що «завтра в Україну, як і обіцяв, повертається лідер «Європейської Солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко. Він написав, що Порошенко прилетить о дев‘ятій годині до аеропорту «Жуляни», де його будуть зустрічати тисячі патріотів, щоб «підтримати лідера української опозиції та висловити свій протест проти свавілля корумпованої влади, політичних репресій та руйнації економіки і безпеки країни».

«Хочу попередити владу, що у випадку їх спроби за російсько-білоруською калькою посадити рейсовий літак в іншому місці, всі небайдужі українці поїдуть зустрічати Порошенка з «Жулян» на Банкову. Звертаюся також до всіх представників силових структур, поводьтеся гідно і не порушуйте закон за вказівкою тих, хто вас зневажає, зраджує та не здатний навіть забезпечити гідне існування вам та вашим родинам!», – резюмував Турчинов.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі.

Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

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