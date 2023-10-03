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У Венеції автобус упав із висоти: понад 20 загиблих

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Венеції автобус упав із висоти: понад 20 загиблих
фото: соціальна мережа Х/Agenzia ANSA

Управління охорони здоров’я міста мобілізувало всі відділення швидкої допомоги лікарень

В районі Местре, неподалік від італійської Венеції, автобус зіштовхнувся та впав з висоти близько 10 метрів, спалахнувши пожежею та призводячи до загибелі та поранення декількох осіб. Про це повідомляє Correre della Sera.

За попередніми відомостями, автобус, відбуваючи вівторковий вечір, виїхав із проїжджої частини на шляхопроводі, прорвавши огорожу та впав з висоти приблизно 10 метрів. Під час падіння автобус торкнувся ліній електропередач, спричинивши загоряння через використання метану.

Префектура Венеції повідомила, що внаслідок цієї аварії загинуло принаймні 21 людина, ще 12 отримали поранення, а кілька осіб вважаються зниклими безвісти.

Управління охорони здоров’я міста мобілізувало всі відділення швидкої допомоги лікарень. На місце аварії прибули щонайменше 40 машин швидкої допомоги. Також на місце події прибули пожежники, які намагаються загасити вогонь.

Автобус, що був у власності компанії, яка займалася організацією поїздок для кемпінгу, був заповнений пасажирами.

Прем'єр-міністрка Джорджії Мелоні висловила глибокі співчуття та співчуття всього уряду у зв'язку з аварією в Местре.

Раніше повідомлялося, що на півдні Австрії у вівторок вранці сталася ДТП за участю автобуса сполученням Берлін-Трієст, у результаті чого одна жінка загинула, ще близько 20 пасажирів травмовано. Серед пасажирів автобуса були й громадяни України. 

Теги: жінка Берлін автобус поранення

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