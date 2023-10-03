У Венеції автобус упав із висоти: понад 20 загиблих

Управління охорони здоров’я міста мобілізувало всі відділення швидкої допомоги лікарень

В районі Местре, неподалік від італійської Венеції, автобус зіштовхнувся та впав з висоти близько 10 метрів, спалахнувши пожежею та призводячи до загибелі та поранення декількох осіб. Про це повідомляє Correre della Sera.

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За попередніми відомостями, автобус, відбуваючи вівторковий вечір, виїхав із проїжджої частини на шляхопроводі, прорвавши огорожу та впав з висоти приблизно 10 метрів. Під час падіння автобус торкнувся ліній електропередач, спричинивши загоряння через використання метану.

Vi sarebbero per ora almeno due morti accertati e una quarantina di feriti nell'incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre. Il tragico bilancio sembra essere destinato a salire Le prime foto tratte da fermi immagini del Tg1 e Tg2 Rai https://t.co/cUObC24Hyf pic.twitter.com/F4AsbA5maJ Будь ласка, читайте текст після реклами October 3, 2023

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia pic.twitter.com/BPEaAu4jXB — Virginia (@virgivirgivivi) October 3, 2023

Префектура Венеції повідомила, що внаслідок цієї аварії загинуло принаймні 21 людина, ще 12 отримали поранення, а кілька осіб вважаються зниклими безвісти.

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Управління охорони здоров’я міста мобілізувало всі відділення швидкої допомоги лікарень. На місце аварії прибули щонайменше 40 машин швидкої допомоги. Також на місце події прибули пожежники, які намагаються загасити вогонь.

Автобус, що був у власності компанії, яка займалася організацією поїздок для кемпінгу, був заповнений пасажирами.

Прем'єр-міністрка Джорджії Мелоні висловила глибокі співчуття та співчуття всього уряду у зв'язку з аварією в Местре.

Раніше повідомлялося, що на півдні Австрії у вівторок вранці сталася ДТП за участю автобуса сполученням Берлін-Трієст, у результаті чого одна жінка загинула, ще близько 20 пасажирів травмовано. Серед пасажирів автобуса були й громадяни України.