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Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
У фільмі – історії реальних людей, з їхніми страхами та сумнівами: повертатись чи ні, куди і за яких умов
скріншот з відео

Збереження демографічного потенціалу – головна тема нового документального фільму Миколи Княжицького

Понад 4 млн українців вимушені проживати за кордоном та перебувають під тимчасовим захистом країн Європи. Що з ними буде, коли цей захист скасують та чи готова Україна до їх повернення назад? Про варіанти розвитку подій та програму дій для збереження демографічного потенціалу йдеться у новому документальному фільмі Миколи Княжицького «Вигнані війною. Тимчасово чи назавжди».

У фільмі – історії реальних людей, з їхніми страхами та сумнівами: повертатись чи ні, куди і за яких умов. А також зазначені конкретні кроки, які вже сьогодні має зробити держава, щоб не було запізно.

«Влада повинна мати демографічну стратегію, визначити пріоритети та показати інструменти, які будуть застосовані для досягнення цих цілей. Уряд має написати програму повернення українців і зробити її головним елементом післявоєнної реновації. Будинки, заводи та логістичні вузли самі не збудуються – для цього потрібні люди та інфраструктура для людей. Саме тому людський капітал – первинний, а гроші – вторинні. На західних рахунках заморожено понад $300 млрд російського капіталі. І це лише одне джерело. Так само в ЄС всерйоз обговорюють варіанти плану Маршалла для України», – зауважує Микола Княжицький.

Він пропонує демографічну програму для вирішення кризи. Серед іншого – це створення Міністерства любові, дітей та сім’ї та Міністерства діаспори, яке інтегруватиме з Україною всіх українців та осіб українського походження.

«На третій рік війни вже всі зрозуміли – так, як раніше більше не буде. Демографічні потоки повністю змінили країну. Іншим став її економічний візерунок. Харків більше не місто-мільйонник, а Львів – так. Старі промислові центри зникли. Західна та Центральна України і Київ стають рамкою, яка буде нести всю державу. Її міцність буде визначитися людським ресурсом. Зараз всі ми – в зоні стратегічної невизначеності. Це дуже важкий психологічний стан. І саме тому держава повинна стати маяком», – резюмує політик.

Прем’єра фільму «Вигнані війною. Тимчасово чи назавжди» відбувалася на YouTube-каналі Миколи Княжицького 17 травня.

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Теги: кіно Микола Княжицький біженці

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