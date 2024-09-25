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Виступ Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН: трансляція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Виступ Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН: трансляція
Президент України Володимир Зеленський виступає на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку
скріншот з відео

За словами Зеленського, саме українська формула миру може зупини війну

Президент України виступає у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН. «Главком» публікує трансляцію виступу президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. У промові він заявив, що за якої умови завершиться війна Росії проти України. Окремо очільник держави наголосив, що Росія завжди має брехати, аби виправдати свою війну і, що Росія не може посилатися на Статут ООН, щоб пояснити те, що вона робить проти українців. Окремо Зеленський акцентував на важливості підготовки другого Саміту миру задля закінчення війни. Президент запросив усіх країн приєднатися до України у цьому процесі.

До слова, президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

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Теги: Володимир Зеленський

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