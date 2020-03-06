Якщо не буде «хімії» з новим Кабміном, готовий піти – Нефьодов



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Максим Нефьодов стверджує, що персональних амбіцій у нього немає

За процедурою, після зміни уряду протягом чотирьох місяців є юридична можливість змінювати голів центральних органів виконавчої влади, - голова митниці

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов готовий піти з посади, якщо новий уряд не буде поділяти його бачення реформ на митниці. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

«У мене будуть відповідні зустрічі з новим міністром фінансів, з прем'єр-міністром, за результатами яких, напевне, вони будуть приймати рішення і я буду приймати рішення, чи можемо ми працювати як команда», — сказав Нефьодов.

Він додав, що, за процедурою, після зміни уряду протягом чотирьох місяців є юридична можливість змінювати голів центральних органів виконавчої влади.

«Точно можу сказати, що я не буду триматися за крісло. Якщо буде зрозуміло, що там нема хімії і нема взаємної довіри чи немає спільного бачення стосовно тих планів реформ, які я окреслював, коли приходив на цю посаду, то, звичайно, я готовий і сам піти», — заявив голова Державної митної служби.

Нефьодов підкреслив, що персональних амбіцій у нього немає.

«Це залежить від того, чи поділяють всі те бачення реформ на митниці, яке я пропонував. Якщо його не поділяють, то зрозуміло, що залишатися ну просто ніякого сенсу немає», — додав він.

Нефьодов розповів також, що на анонсованій прем'єр-міністром Денисом Шмигалем нараді з фінансовим блоком, яка пройде завтра, буде розповідати «про те, що зроблено, які плани і що очікується найближчим часом».

Нагадаємо, прем’єр скликає велику нараду щодо митниці.

Як повідомлялося, НАБУ порушило справу проти Нефьодова. Раніше «Главком» повідомляв, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, де фігурує голова державної митної служби Максим Нефьодов.

Також Шмигаль розповів, як підбирають міністрів на вакантні посади. Урядовець зазначив, що в Кабміні готові витратити зайвий тиждень на підбір міністрів на вакантні місця, щоб знайти якісних кандидатів.

4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.