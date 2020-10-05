Лавров пообіцяв Вірменії, що РФ «сприятиме» врегулюванню конфлікту в Карабасі



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Глава МЗС Росії Сергій Лавров провів телефонні переговори з вірменським колегою

Москва обіцяє діяти під егідою «мінської групи» ОБСЄ

Вірменія домовилася з Росією про сприяння в питанні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками телефонних переговорів з вірменським колегою Зограбом Мнацаканяном 4 жовтня.

«Підтверджено готовність сприяти сторонам у поверненні процесу нагірно-карабахського врегулювання в політико-дипломатичне русло», – йдеться в повідомленні МЗС Росії.

У російському міністерстві підкреслили, що Москва буде діяти під егідою «мінської групи» ОБСЄ, співголовами якої також є Франція та США.

Як відомо, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

До слова, напередодні ввечері Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

Натомість офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.