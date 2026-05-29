Румунські ЗМІ опублікували кадри з будинку, атакованого дроном РФ

Єгор Голівець
Пошкодження виявилися значно серйознішими, ніж повідомлялося раніше
фото: Mediafax
Фото показали масштаб руйнувань у квартирі, дах якої пробив російський безпілотник

У Румунії оприлюднили перші фотографії зсередини житлового будинку в місті Галац, який у ніч проти 29 травня зазнав удару російського дрона. Румунські журналісти показали наслідки влучання безпілотника в багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mediafax.

Опубліковані фотографії демонструють значні руйнування на верхньому поверсі житлового будинку, куди вночі влучив дрон, який румунські військові ідентифікували як російський безпілотник типу «шахед».

За даними журналістів, довжина отвору у стелі перевищує два метри, а ширина становить понад метр. У квартирі також зафіксовані сліди пожежі та уламки конструкцій.

Крім того, значних пошкоджень зазнав дах багатоповерхівки. На фото помітні зруйновані елементи покрівлі, а також вибиті вікна у загальному коридорі біля виходу на дах.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників перетнув державний кордон Румунії та врізався у житловий будинок у Галаці.

Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирі на верхньому поверсі. За даними місцевої влади, постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці.

Раніше румунські військові пояснили, що не змогли збити безпілотник через надто короткий проміжок часу між його виявленням і падінням. За словами представників армії, на реагування вони мали лише чотири хвилини.

Після інциденту США, НАТО та низка європейських країн засудили вторгнення російського дрона на територію Румунії, яка є членом Північноатлантичного альянсу.

