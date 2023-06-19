Президент України поінформував про вагоме рішення Британії щодо санкцій проти Росії

Зеленський: «Є вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій – зберігати санкції проти Росії»

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Британія зберігатиме санкції проти Росії, поки агресор не компенсує всієї завданої шкоди нашим людям, нашій країні. Про це заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні є й вагоме політичне рішення Британії щодо санкцій – зберігати санкції проти Росії, поки агресор не компенсує всієї завданої шкоди нашим людям, нашій країні. І дуже важливо, щоб активи держави-агресора та всіх осіб, які пов’язані з нею, пов’язані з тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, – щоб усі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною й терором. Це буде справедливо, і я вдячний усім британцям, які підтримують нас на шляху справедливості», – зазначив очільник України.

Також у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії президент України окреслив оборонні потреби держави станом на цей час і подякував за надану оборонну підтримку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Приміром, британські «Сторм шедоу» – далекобійні ракети – роблять зараз дуже корисну й точну справу на фронті. Як і багато іншої поставленої саме британцями зброї. І в цієї нашої співпраці буде вагоме продовження», – сказав президент.

Зокрема Зеленський з Ріші Сунаком обговорили підготовку саміту НАТО у Вільнюсі та змістовне наповнення цієї зустрічі Альянсу.

Вони також розглянули питання щодо підготовки конференції з відбудови України, яка відбудеться в Лондоні.

«Вже цими днями вона відбудеться, і ми очікуємо від неї консолідації різних міжнародних зусиль, зокрема й великого бізнесу, у підтримці нашого відновлення. Відновлення, яке має продемонструвати всьому світові, що свобода є нездоланною», – повідомив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Володимир Зеленський провів розмову президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«І конференцію, і фінансову співпрацю, і наш рух в ЄС обговорив із президенткою Єврокомісії. Уже цього тижня ми очікуємо проміжну усну оцінку нашої роботи щодо рекомендацій Єврокомісії. І детально обговорили санкційні питання, зокрема 11-й санкційний пакет проти Росії за війну», – зазначив Зеленський.

Також президент України провів розмову із премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

«Як і завжди, приділили увагу передовій та нашим спільним оборонним зусиллям, подякував за підтримку й готовність розвивати нашу співпрацю заради безпеки, – сказав Зеленський та додав: – Зокрема він поінформував про переговори з лідерами та представниками держав Африки, які минулого тижня були в Україні та відвідали потім державу-терориста. Кожен такий міжнародний крок лише знову й знову переконує, що світу варто активніше працювати з Формулою миру. Бо тільки ця Формула достатньо всеохопно реагує на кожен аспект російського божевілля».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський також говорив сьогодні з президентом світового банку Аджаєм Бангою.

«Говорили не лише про співпрацю зараз, а й про післявоєнну трансформацію України. Про ті рішення й про ті кроки, про нову доктрину нової України, України, яка перемагає, – кроки, які ми підготуємо й реалізуємо. Всі разом. Так само разом, як зараз ми долаємо цю агресію», – підкреслив він.

Традиційно президент подякував всім воїнам – кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу, які залучені до активних наступальних та оборонних дій.

Особливо Зеленський відзначив штурмовий підрозділ ГУР «Артан» і його командира майора Торкотюка.

«І ще – наші Сили спеціальних операцій. Вікторе, усі хлопці – дуже дякую! Дякую всім, хто воює й працює заради України», – додав президент.

Зокрема президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача. На Ставці обговорили конкретні питання наступу та ситуацію на передовій.