Прихильники Саакашвілі хотіли захопити Раду, – Луценко

В одного із прихильників Саакашвілі вилучили 20 кг пластиду

Правоохоронці затримали групу прихильників колишнього президента Грузії і губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі з арсеналом зброї, які збиралися захоплювати Верховну Раду. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю виданню Лівий берег. [READ_MORE] Також, за словами генпрокурора, один з учасників протесту



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Мітинг на підтримку Саакашвілі 17 грудня 2016 року

В одного із прихильників Саакашвілі вилучили 20 кг пластиду

Правоохоронці затримали групу прихильників колишнього президента Грузії і губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі з арсеналом зброї, які збиралися захоплювати Верховну Раду. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю виданню Лівий берег.

Також, за словами генпрокурора, один з учасників протесту збирався кинути бойову гранату в зал парламенту.

«Я в цьому не звинувачую Саакашвілі. Він про це, швидше за все, і не знає. Але його діяльність, яку він обрав, риторика, притягує до себе безумців... Я думаю, що агресивний більшовизм, який проголошує Саакашвілі в цій країні, дуже небезпечний для нашого майбутнього», - сказав Луценко.

Крім того, в одного з учасників акцій протесту в Києві, влаштованого прихильниками Саакашвілі, силовики вилучили 20 кг вибухівки.

«Завдяки його (Саакашвілі) агресивній риториці, навколо нього збираються надзвичайно агресивні особи. В одного з них ми вилучили 20 кг пластиду. До відома: 20 кг пластиду знесе одну стіну Верховної Ради повністю. І це факт», - сказав генпрокурор.

Напередодні Саакашвілі заявив, що його хочуть вбити та назвав ім’я замовника.

Як відомо, Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США.

Як повідомляв «Главком», Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.