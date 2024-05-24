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Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Відтепер постачання товарів планується від виробників із власними заводами за найнижчими цінами
фото: ЗСУ

Майже 1,3 млрд бюджетних гривень зекономить держава на постачанні продуктів армії

На постачанні продуктів харчування для армії державний бюджет України зекономить більше мільярда гривень, оскільки Державне підприємство Міністерства оборони «Державний оператор тилу» здійснило закупівлі без посередників. Це стало можливим завдяки відкритим тендерам у системі Prozorro, що проводилися 22 травня 2024 року, повідомляє gazeta.ua

Відтепер постачання товарів планується від виробників із власними заводами, що є позицією «Державного оператору тилу», через яку посередники та комісіонери втратили заробіток.

До прикладу, Консорціум «Юнайтед Фуд Груп» на трьох лотах забезпечив економію 895,4 млн грн та прийняв зобов’язання до кінця поточного року забезпечувати військових продукцією за цінами виробника. ТОВ «Буський консервний завод», в свою чергу, на чотирьох лотах забезпечив 405,6 млн грн економію бюджетних коштів. Це стало можливим, оскільки перемогли саме виробники, а не оператор або компанія-посередник, відповідно постачання відбуватиметься без «накруток».

Консорціум «Юнайтед Фуд Груп» створено на підтримку започаткованої Указом президента Увід 26 січня 2024 року №31/2024 Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Консорціум об'єднав приватні підприємства-виробники, переробні та логістичні компанії задля реалізації кращих вітчизняних та європейських практик виробництва та переробки продукції в Україні.

Згідно з даними Prozorro, Консорціум постачатиме продукти харчування для особового складу військових частин та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах протягом 2024 р. За лотом UA-2024-05-13-010957-a економія склала 132 млн грн, за лотом UA-2024-05-13-010964-a – 255,8 млн грн, а за лотом UA-2024-05-13-010968-a – аж 507,6 млн грн.

ТОВ «Буський консервий завод» переміг у трьох лотах із десяти державної закупівлі UA-2024-05-13-010957-a надавши сумарну вигоду у розмірі 218,2 млн грн та 188,4 млн. грн вигоди державному бюджету за закупівлею UA-2024-05-13-010964-a

Загалом за цими закупівлями  Державний оператор тилу зекономив бюджету 1,3 млрд грн

Читайте також: ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Теги: бюджет армія продукти ProZorro харчування

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