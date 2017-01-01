В ЄС слідкують за ситуацією навколо Саакашвілі

В Євросоюзі закликають українську владу не порушувати права Саакашвілі

Представництво Європейського союзу в Україні сподівається, що слідство щодо екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі відбудеться згідно з вимогами українського законодавства. Про це заявив Радіо Свобода прес-аташе представництва ЄС Давід Стулік. «Нам відомо, що така ситуація, такі події мають місце.



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Михайло Саакашвілі після звільнення його активістами з рук правоохоронців

В Євросоюзі закликають українську владу не порушувати права Саакашвілі

Представництво Європейського союзу в Україні сподівається, що слідство щодо екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі відбудеться згідно з вимогами українського законодавства. Про це заявив Радіо Свобода прес-аташе представництва ЄС Давід Стулік.

«Нам відомо, що така ситуація, такі події мають місце. Ми за нею слідкуємо. Маємо надію, що слідство буде відбуватися згідно з українським законодавством, згідно з процедурами, які передбачені законом. Ми закликаємо органи влади, які здійснюють слідство, щоб права пана Саакашвілі не були обмежені», – сказав Стулік.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

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