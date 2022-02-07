Відбулися перемовини Байдена і Макрона: розмова стосувалася України

Французький лідер сьогодні поїде в Москву

Джо Байден 6 лютого зідзвонився з Еммануелем Макроном. Лідери США та Франції обговорили зусилля стримування у відповідь на продовження нарощування російських військ біля кордону з Україною. Про це повідомив The White House.

Політики підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Макрон та Байден домовилися, що їхні команди перебуватимуть на зв'язку.

Також США та Франція продовжать консультації з союзниками та партнерами. Зокрема, з Україною.

Нещодавно Байден і Макрон вже зідзвонювалися. Тоді пріоритетною темою розмови було нарощування російських військ біля кордону з Україною.

Президенти США та Франції обговорили координування дипломатії на тлі російської загрози, а також підготовку санкцій проти Росії у випадку агресії проти України.

Адміністрації Вашингтона та Парижа співпрацюють.

Макрон 7 лютого відвідає Росію. Вже наступного дня, 8 лютого, французький лідер завітає в Україну.

Як стало відомо, Макрон хоче стати героєм, що врятував Україну – ЗМІ.

Кілька днів тому Путін та Макрон вдруге за тиждень обговорили Україну. Також Макрон заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією.

До слова, Макрон пояснив, чому підтримує діалог із Путіним.

Раніше Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі».

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