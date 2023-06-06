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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Знищення ГЕС. Путін знову повторює за Гітлером

glavcom.ua
Російський диктатор хоче перевершити свого німецького вчителя?
фото з відкритих джерел

Російські нацисти планомірно знищують Україну

Знищення Каховської дамби – це чергове повторення Путіним в Україні тактики «випаленої землі» Гітлера за 80 років

З листа рейхсфюрера СС Генріха Гімлера фюреру СС та поліції в Україні Прюцману від 7.09.1943

«Дорогий Прюцман!

Треба зробити так, щоб при відступі з України там не залишилось жодної людини, жодної тварини, жодного граму зерна, жодного метру залізничної колії, щоб не вцілів жоден будинок, не зберіглась жодна шахта та жоден колодязь. Противнику має дістатись тотально випалена та спустошена країна.

Хайль Гітлер!»

Російські нацисти планомірно знищують Україну. Мета Путіна, так само як і Гітлера, це зробити Україну непридатною для життя, щоб послабити Україну та змусити припинити спротив. Ніяких інших політичних цілей Росія не має, усе підпорядковано тільки цьому.

Саме тому вони ведуть війну проти міст, сел, дамб, людей.

Росія веде війну проти життя, Путін очолює цю війну як Гітлер 21 сторіччя.

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Теги: росія путін Адольф Гітлер Каховська ГЕС

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Юрій Бутусов

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