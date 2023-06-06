Знищення ГЕС. Путін знову повторює за Гітлером

Російські нацисти планомірно знищують Україну

Знищення Каховської дамби – це чергове повторення Путіним в Україні тактики «випаленої землі» Гітлера за 80 років

Будь ласка, читайте текст після реклами

З листа рейхсфюрера СС Генріха Гімлера фюреру СС та поліції в Україні Прюцману від 7.09.1943

«Дорогий Прюцман!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Треба зробити так, щоб при відступі з України там не залишилось жодної людини, жодної тварини, жодного граму зерна, жодного метру залізничної колії, щоб не вцілів жоден будинок, не зберіглась жодна шахта та жоден колодязь. Противнику має дістатись тотально випалена та спустошена країна.

Хайль Гітлер!»

Російські нацисти планомірно знищують Україну. Мета Путіна, так само як і Гітлера, це зробити Україну непридатною для життя, щоб послабити Україну та змусити припинити спротив. Ніяких інших політичних цілей Росія не має, усе підпорядковано тільки цьому.

Саме тому вони ведуть війну проти міст, сел, дамб, людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія веде війну проти життя, Путін очолює цю війну як Гітлер 21 сторіччя.