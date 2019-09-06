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    Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. грн

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    Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. грн

    Закупівля планується в рамках здійснення правосуддя Антикорупційним судом, для чого купується колючий дріт, не уточнюється

    Вищий антикорупційний суд хоче купити колючий дріт за 60 тис. грн. Про це йдеться в електронній системі закупівель Prozzorro.

    Оголошення про закупівлю колючого дроту розміщено 23 серпня.

    Закупівля планується в рамках здійснення правосуддя Антикорупційним судом.

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    Для чого купується колючий дріт, не уточнюється.

    Очікувана сума закупівлі становить 60 тис. грн.

    Як повідомлялось, Антикорупційний суд отримав 14 клопотань НАБУ і САП у перший день роботи. Перша справа, яку САП передала до Антикорупційного суду, стосується колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана

    Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд

    У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

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