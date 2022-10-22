Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі

Застосовані обмеження енергопостачання в Києві та десятьох областях

Зранку 22 жовтня рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

Спеціалісти «Укренерго» вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла.

Також наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

«Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками», – пояснює «Укренерго».

Енергетики закликають споживачів ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

«Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», – йдеться у заяві «Укренерго».

Нагадаємо, близько 7:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Під час неї окупанти масовано атакували Україну ракетами.

Так, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

У Луцьку є прильоти в об‘єкт енергетики.

Також російські окупанти завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградщини.

На Рівненщині внаслідок влучання ракет пошкоджені електропідстанції.

Ворог завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області, у декількох населених пунктах Одеського району немає світла.