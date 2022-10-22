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Одещина: ворог влучив у об’єкт енергетичної інфраструктури, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Одещина: ворог влучив у об’єкт енергетичної інфраструктури, є поранені
Енергетична інфраструктура Одещини постраждала від обстрілів
фото з відкритих джерел

Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків ударів

Уранці 22 жовтня ворог завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області, у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. Про це повідомив начальник військової адміністрації Максим Марченко.

За словами Марченка, наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж.

Тим часом, у результаті ракетних ударів є троє поранених, повідомили «Суспільному» в Одеській райдержадміністрації.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області

Уранці 22 жовтня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

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Теги: Укренерго ворог вибух

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