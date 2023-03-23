Столтенберг пояснив, чому слід готуватися до тривалої підтримки України

Генсек НАТО наголосив, що президент РФ веде війну на виснаження

Російський диктатор Володимир Путін не прагне миру і готується до тривалої війни проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Guardian.

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Для досягнення мінімальних цілей Путін відправляє в бій тисячі військ. Тож Західному світу слід готуватися до тривалої підтримки Києва.

Столтенберг наголосив, що президент РФ веде війну на виснаження і збирається і надалі відправляти воювати «тисячі і тисячі військ заради мінімальних досягнень».

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«Президент Путін не планує мир, він планує продовжувати війну», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг допустив постачання винищувачів F-16 Україні.

Розпочалася 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.