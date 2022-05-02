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    Рашисти вдарили ракетами по Одесі: є загиблі та поранені

    Рашисти вдарили ракетами по Одесі: є загиблі та поранені
    фото з відкритих джерел

    Армія Путіна діє як терористи

    Росія надвечір 2 травня завдала ракетного удару по Одесі. Пошкоджені об’єкти інфраструктури міста, зокрема одна релігійна споруда. Є загиблі та поранені люди.

    Про удари повідомили в оперативному командуванні «Південь», передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті.

    Місцеві жителі повідомляли, що о 18:34 в Одесі пролунав вибух. Після цього у місті та області оголосили повітряну тривогу.

    Очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

    «Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!» – заявив після ракетного удару по місту голова ОВА.

    Телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка повідомляє, що за попередніми даними, загинула 13-річна дитина та є ще загиблі. Також 17 річна дівчина важко поранена.

    Відомо, що ракети рашистів влучили в об'єкт інфраструктури та пошкодили релігійну споруду в Одесі.

    Раніше рашисти знову обстріляли міст через Дністровський лиман.

    Як повідомили у пресслужбі Одеської військової адміністрації, напередодні ракетного удару та після нього повітряної тривоги у регіоні не оголошували. За даними пресслужби ОК «Південь», в Одеську область війська РФ випустили три ракети.

    28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

    Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт.

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    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили ракетами по Одесі: є загиблі та поранені