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  4. Подоляк передав Брюсселю головне питання від бійців з фронту
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    Політика

    Подоляк передав Брюсселю головне питання від бійців з фронту

    Українські бійці дуже чекають зброю - Подоляк передав Брюсселю головне питання від бійців з фронту
    Українські бійці дуже чекають зброю
    фото з відкритих джерел

    Україна чекає на позитивні новини для армії з «Рамштайну»

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні зустрічі у Брюсселі у форматі «Рамштайн» з питань оборонної підтримки України закликав західні країни прискорити постачання важкого озброєння в Україну.

    «Співвідношення артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: «Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?». Адресую це питання учасникам «Рамштайну». Брюссель, чекаємо на рішення», – написав Подоляк у твіттері.

    Чергова третя зустріч у форматі «Рамштайн» щодо військової підтримки України відбудеться 15 червня у Брюсселі.

    У США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

    Додамо, що США закликали НАТО втрутитись у військову ситуацію в Україні. Також нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна Брюссель Україна озброєння окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк передав Брюсселю головне питання від бійців з фронту