Подоляк передав Брюсселю головне питання від бійців з фронту

Україна чекає на позитивні новини для армії з «Рамштайну»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні зустрічі у Брюсселі у форматі «Рамштайн» з питань оборонної підтримки України закликав західні країни прискорити постачання важкого озброєння в Україну.

«Співвідношення артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: «Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?». Адресую це питання учасникам «Рамштайну». Брюссель, чекаємо на рішення», – написав Подоляк у твіттері.

Співвідношення / артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: «Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?». Адресую це питання учасникам «Рамштайну». Брюссель, чекаємо на рішення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022

Чергова третя зустріч у форматі «Рамштайн» щодо військової підтримки України відбудеться 15 червня у Брюсселі.

У США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Додамо, що США закликали НАТО втрутитись у військову ситуацію в Україні. Також нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.