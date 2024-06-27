РФ запускає КАБи тактичною авіацією на Харківщині. Актуальна карта тривог
Росія просто зараз пускає КАБи по Харківщині тактичною авіацією, інформують о 1.07 Повітряні сили.
Також на цю пору відомо, що БпЛА зафіксовані а півдні Вінниччини, прямують у напрямку Хмельниччини.
Пів години тому Рух ворожих БпЛА спостерігався за такими напрямками.
1. Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
2. Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.
3. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку.
Тобто в цих регіонах станом на цю пору небезпека зберігається.
Актуальна карта тривог:
Нагадаємо, такий вид атаки для регіону вже став систематичнии. Лише вчора ми повідомляли про черговий обстріл Харкова та області КАБами. Постраждали діти.
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