РФ запускає КАБи тактичною авіацією на Харківщині. Актуальна карта тривог

Росія просто зараз пускає КАБи по Харківщині тактичною авіацією, інформують о 1.07 Повітряні сили.

Також на цю пору відомо, що БпЛА зафіксовані а півдні Вінниччини, прямують у напрямку Хмельниччини.

Пів години тому Рух ворожих БпЛА спостерігався за такими напрямками.

1. Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.

2. Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.

3. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку.

Тобто в цих регіонах станом на цю пору небезпека зберігається.

Актуальна карта тривог:

Нагадаємо, такий вид атаки для регіону вже став систематичнии. Лише вчора ми повідомляли про черговий обстріл Харкова та області КАБами. Постраждали діти.