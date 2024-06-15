Масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин

Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку по всій території країни

Росіяни піднімали в небо МіГ-31К

О 9:23 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку по всій території країни.

«Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – йшлося в повідомленні.

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

О 9:40 в Україні – відбій повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог станом на 9:23 мала такий вигляд:

Триває 843-й день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.