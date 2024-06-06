Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту

Ярослав Романюк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту
Від 50% до 60% усіх організацій використовують ШІ
фото з відкритих джерел

Світовий ринок штучного інтелекту оцінюється в $136.55 млрд. Автоматизація ШІ може замінити 300 мільйонів існуючих людських робочих місць

Група нинішніх і колишніх співробітників компаній штучного інтелекту, включно з Microsoft, відкриває нову вкладку OpenAI та Alphabet. Google DeepMind висловив занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних із новою технологією. Про це повідомляє Reuters.

У відкритому листі групи з 11 співробітників OpenAI та двох співробітників Google DeepMind йдеться, що фінансові мотиви компаній зі штучним інтелектом перешкоджають ефективному нагляду за роботою ШІ.

«Ми не вважаємо, що створених на замовлення структур корпоративного управління достатньо, щоб змінити це», – додається в листі.

Він також попереджає про ризики, пов’язані з нерегульованим ШІ, починаючи від поширення дезінформації до втрати незалежних систем ШІ та поглиблення існуючої нерівності, що може призвести до «вимирання людства».

Дослідники виявили приклади генераторів зображень, зокрема OpenAI і Microsoft, які створюють фотографії з дезінформацією.

Компанії зі штучним інтелектом мають «слабкі зобов’язання» ділитися інформацією з урядами про можливості та обмеження своїх систем, йдеться в листі.

Група закликала фірми, які займаються штучним інтелектом, сприяти процесу розголосу співробітників.

Нагадуємо, що окремо очолювана Семом Альтманом фірма заявила, що вона зірвала п’ять таємних операцій впливу, спрямованих на використання її моделей штучного інтелекту для «оманливої ​​діяльності» в Інтернеті.

Читайте також: Пишеш текст – отримуєш відео. Презентовано нові можливості ШІ
Теги: штучний інтелект небезпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія почала публікувати, де прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр начебто відповідає на питання журналіста про нацизм в Україні
Як Москва шукала «український нацизм» у Білому домі
13 травня, 17:05
Навчання з переміщення ядерних боєзарядів Росія проводила у 2022 році
Кремль влаштовує чергові ядерні навчання. Чи є реальна небезпека?
6 травня, 13:45
Німецький фрегат Hessen до 20 квітня працював у Червоному морі
Європі бракує кораблів для захисту суден у Червоному морі – Spiegel
6 травня, 09:44
Більшість фахівців схиляється до того, що поширення штучного інтелекту на ринку праці не призведе до масового безробіття
Західні експерти розповіли, як штучний інтелект вплине на ринок праці
11 травня, 07:59
Ілон Маск каже, що майбутній ШІ забере вашу роботу, але не все так погано
Ілон Маск: За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи
24 травня, 21:25
У цифрових освітніх центрах учні зможуть безплатно за допомогою штучного інтелекту визначити, які предмети та теми зі шкільної програми їм потрібно надолужити
ЗМІ: Українські школярі навчатимуться за допомогою штучного інтелекту
29 травня, 21:18
ІПСО через анонімні Тelegram-канали намагаються тиснути і впливати на українських громадян
Чи заборонять в Україні Telegram: розвідка прокоментувала ситуацію
19 травня, 14:18
Дискусії щодо майбутнього засобів масової інформації
Як вижити ЗМІ у часи війни та штучного інтелекту? Міжнародний інститут преси зробив висновки
4 червня, 19:18
«Правфонд» заснували ще у 2012 році президентським указом
Російський правозахисний фонд витратив мільйони на фінансування пропаганди в ЄС – ЗМІ
3 червня, 02:14

HiTech

Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту
Співробітники Google DeepMind попереджають про ризики штучного інтелекту
Російські хакери атакували іспанську компанію, яка готує танки для України
Російські хакери атакували іспанську компанію, яка готує танки для України
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars
Японія продемонструвала перший у світі дерев'яний супутник (відео)
Японія продемонструвала перший у світі дерев'яний супутник (відео)
Міноборони оголосило конкурс для розробників симуляторів
Міноборони оголосило конкурс для розробників симуляторів
Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір
Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
297K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
31K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
15K
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
11K
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?
11K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
8466
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову

Новини

На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
4 червня, 10:16

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua