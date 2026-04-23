Турецький політик підкорив мережу своїми вусами та став зіркою інтернету

Юлія Відміцька
Орхан Авджі вразив користувачів мережі своїми вусами
фото: Instagram

Держслужбовець здобув популярність та прихильність народу лише завдяки своїм вусам

Турецький політик Орхан Авджі став зіркою, коли його фото розлетілося мережею. Користувачів вразили вуса посадовця, які стали приводом для обговорень та коментарів. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailystar.

Орхан Авджі нещодавно став очільник районного осередку партії «Хузур» у турецькому місті Карлиова. Коли в мережу потрапило фото новообраного посадовця, про нього дізналися тисячі людей. Світлина з політиком облетіла мережу та стала сенсацією.

Користувачів вразили вуса Орхана Авджі. За словами коментаторів, вуса посадовця настільки густі, що вони мають «власне обличчя». За словами коментаторів, вони навіть розгледіли у вусах «приховані» очі та ніс.

Орхан Авджі нещодавно став очільник районного осередку партії у турецькому місті Карлиова
фото: Instagram

Також глядачі розмірковували про те, як чоловіку вдається кожного дня доглядати та жити з такими вусами. На думку користувачів, це нелегко:

  • «Я просто знаю, що кожен прийом їжі – це боротьба».
  • «Ці вуса просто на іншому рівні».
Орхан Авджі став зіркою мережі
фото: Instagram

Також в мережі жартують, що не Орхан Авджі відростив вуса, а вони його. Крім цього, коментатори пишуть про те, що великі вуса політика виростили собі його, щоб вільно пересуватися.

Користувачі навіть знайшли в мережі фото посадовця в молоді роки. На їхню думку, на цій світлині він схожий на британського політика Ріші Сунака та музиканта Фредді Мерк’юрі.

Орхан Авджі в молоді роки
фото: Instagram

До слова, Орхан Авджі не вперше в політиці. Раніше перебував на посаді сільського голови протягом двох років. Однак цього разу чоловіку не довелося витрачати час, щоб знайти своїх виборців та підтримку серед народу. Його вуса принесли йому ще більшу популярність, ніж він очікував.

Нагадаємо, кадри із зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні розлетілися мережею та стали темою для обговорень.

Теги: Туреччина політика гумор

Читайте також

Обіцянки Царства Божого та слід Кремля. Хто просуває політичне русинство на Закарпатті?
Обіцянки Царства Божого та слід Кремля. Хто просуває політичне русинство на Закарпатті?
31 березня, 10:00
Ханде Ерчел дала свідчення у суді
Турецьку акторку Ханде Ерчел затримано в аеропорту Стамбула: деталі справи
27 березня, 17:44
Еммануель Макрон зустрівся з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Токіо
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
2 квiтня, 13:58
Трамп посилив тиск на уряд і допустив нові звільнення
Трамп анонсував кадрові зміни в адміністрації США
3 квiтня, 08:17
Зеленський уперше відвідав Сирію та зустрівся з лідером країни
Україна, Сирія та Туреччина провели перемовини в Дамаску: подробиці від Зеленського
5 квiтня, 22:17
Ірина Білик вразила мережу незвичним привітанням до свого дня народження
Ірина Білик на день народження отримала незвичне привітання з Індії (відео)
7 квiтня, 15:50
Анетта Барсівна на лавці чекає таксі, щоб дістатися на роботу після Великодня
Королева Троєщини дала жартівливі поради, як вижити на роботі після Великодня (відео)
13 квiтня, 16:03
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post
13 квiтня, 23:39
Марія Єфросиніна цьогоріч була ведучою музичної премії YUNA разом з шоуменом Анатолієм Анатолічем
Єфросиніна іронічно згадала про чоловіка Полякової на сцені премії Yuna (відео)
17 квiтня, 10:24

Турецький політик підкорив мережу своїми вусами та став зіркою інтернету
Турецький політик підкорив мережу своїми вусами та став зіркою інтернету
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
Російські школярі принижують вчителів у TikTok: РФ зробила Україну винною
У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)
У цирку в Росії тигр втік до глядацької зали та налякав росіян (відео)
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Елітна паска – голубам: у Києві на смітнику помічено непочату випічку від відомої кондитерської (відео)
Британську блогерку здивував рецепт української паски
Британську блогерку здивував рецепт української паски

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
