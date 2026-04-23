Турецький політик підкорив мережу своїми вусами та став зіркою інтернету

Держслужбовець здобув популярність та прихильність народу лише завдяки своїм вусам

Турецький політик Орхан Авджі став зіркою, коли його фото розлетілося мережею. Користувачів вразили вуса посадовця, які стали приводом для обговорень та коментарів. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailystar.

Орхан Авджі нещодавно став очільник районного осередку партії «Хузур» у турецькому місті Карлиова. Коли в мережу потрапило фото новообраного посадовця, про нього дізналися тисячі людей. Світлина з політиком облетіла мережу та стала сенсацією.

Користувачів вразили вуса Орхана Авджі. За словами коментаторів, вуса посадовця настільки густі, що вони мають «власне обличчя». За словами коментаторів, вони навіть розгледіли у вусах «приховані» очі та ніс.

Орхан Авджі нещодавно став очільник районного осередку партії у турецькому місті Карлиова

Також глядачі розмірковували про те, як чоловіку вдається кожного дня доглядати та жити з такими вусами. На думку користувачів, це нелегко:

«Я просто знаю, що кожен прийом їжі – це боротьба».

«Ці вуса просто на іншому рівні».

Орхан Авджі став зіркою мережі

Також в мережі жартують, що не Орхан Авджі відростив вуса, а вони його. Крім цього, коментатори пишуть про те, що великі вуса політика виростили собі його, щоб вільно пересуватися.

Користувачі навіть знайшли в мережі фото посадовця в молоді роки. На їхню думку, на цій світлині він схожий на британського політика Ріші Сунака та музиканта Фредді Мерк’юрі.

Орхан Авджі в молоді роки

До слова, Орхан Авджі не вперше в політиці. Раніше перебував на посаді сільського голови протягом двох років. Однак цього разу чоловіку не довелося витрачати час, щоб знайти своїх виборців та підтримку серед народу. Його вуса принесли йому ще більшу популярність, ніж він очікував.

