Затримано агента ФСБ, який координував підпали військових авто у Києві

glavcom.ua
фото: пресцентр СБУ

Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога

Служба безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ, який на замовлення росіян організовував підпали авто Сил оборони в столиці України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що зловмисник підшукував потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. Зокрема, у березні цього року співробітники СБУ «по гарячих слідах» викрили двох ворожих агентів, котрих курував цей фігурант і які за його завданням займалися підпалами авто у Деснянському районі столиці.

Повідомляється, що координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога.

До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах. Після вербування він почав залучати до роботи на ФСБ місцевих наркозалежних, які за суми «на дозу» погоджувалися вчиняти замовні підпали.

Перед злочином вони погоджували з резидентом потенційну «ціль», а після підпалу направляли йому фото та відео загоряння, далі він месенджером звітував куратору від ФСБ. 

Співробітники СБУ задокументували злочини резидента агентурної групи і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну агентку ФСБ, яка шпигувала для ворога у Київській та Харківській областях. Повідомляється, що зловмисниця збирала координати підрозділів Сил оборони та шпигувала за маршрутами військових ешелонів.

До слова, восьмикласник Єгор із Запоріжжя отримав пропозицію від російських кураторів шпигувати за українськими військовими та палити їхні автівки. Проте, замість «підробітку», 14-річний підліток обрав співпрацю з правоохоронцями. Повідомлення надійшло хлопцеві з незнайомого акаунту. Росіяни пропонували гроші за інформацію про ТЦК: де живуть співробітники та на яких машинах пересуваються. Також його підбурювали до підпалів автомобілів.

 

