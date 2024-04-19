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Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд
В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць
фото freepik.com

В Україні значно побільшало шахраїв

Понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року, за даними ГПУ. Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч, повідомляє «Опендатабот». 

За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.

Кількість справ про шахрайство станом на 1 квітня 2014 року
Кількість справ про шахрайство станом на 1 квітня 2014 року
фото інфографіка «Опендатабот»

Лише 3,4 тис. або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 – 19%.

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Як повідомлялося, у месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема, мета якої – отримати доступ до акаунтів користувачів. Зазначається, що користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку «Електронних петицій» про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу. Центр протидії дезінформації закликає у разі отримання таких повідомлень блокувати номер, з якого було надіслане смс, та в жодному разі не переходити за невідомими посиланнями.

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Як повідомлялося, у 2023 році в Україні відкрили майже 60 тис. кримінальних проваджень щодо шахрайства – це максимальна кількість за останні роки. Однак, попри такий «спалах шахрайства», лише 14% цих справ доходило до суду – вдвічі менше, ніж 2021 року (30%).

Теги: Україна кримінал шахрайство Генпрокурор

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