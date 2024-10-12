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Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в окупованих Ровеньках

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив влучання по нафтобазі в окупованих Ровеньках
У Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі
фото з відкритих джерел

Головне управління розвідки у взаємодії з Силами оборони завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів окупантів

Сьогодні вночі українські воїни завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Так, на території об’єкта фіксується пожежа, результати ураження уточнюються.

Як зазначив Генштаб, раніше нафтобаза у Ровеньках вже зазнавала ураження українською зброєю. «Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі заявляли про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі. Натомість російське Міністерство оборони заявило, що вночі нібито було збито 47 українських безпілотників.

Пожежа на нафтобазі в Ровеньках
Пожежа на нафтобазі в Ровеньках
фото з соцмереж

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі досі триває масштабна пожежа.

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Теги: Генштаб окупанти Луганщина нафта

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