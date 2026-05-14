Науседа назвав єдину умову для переговорів із Росією

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Президент Литви Гітанас Науседа
Гітанас Науседа заявив, що наразі не бачить жодних передумов для ведення переговорів з Путіним

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що будь-який діалог із Російською Федерацією не має сенсу, доки Кремль чітко не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського національного мовника LRT.

Гітанас Науседа підкреслив, що наразі не бачить жодних передумов чи можливостей для ведення переговорів або підтримання будь-яких офіційних контактів із Владіміром Путіним. За його словами, Захід має демонструвати жорстку та непохитну позицію, а не шукати компромісів із країною-агресором.

«Я не бачу можливості для такого контакту чи переговорів з Володимиром Путіним зараз, бо вважаю, що такі розмови можуть розпочатися лише тоді, коли Росія чітко продемонструє, що хоче припинити війну. Є дуже простий спосіб зробити це: припинити бойові дії, домагатися перемир'я, і ​​лише тоді можна щось обговорювати з кремлівським режимом», – сказав глава держави.

На думку литовського керівництва, будь-які спроби розпочати переговори з Росією до повного виведення її окупаційних військ з українських територій будуть сприйняті Москвою як слабкість Заходу та лише підштовхнуть її до подальшої агресії.

«Главком» писав, що європейські країни продовжують обговорювати варіанти участі ЄС у потенційних переговорах із Кремлем. Європейські політики розглядають колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель як потенційно ефективну посередницю у переговорах з Росією завдяки її багаторічному досвіду переговорів із Кремлем та особистим контактам як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що хотів би бачити лідера лівоцентристської Соціал-демократичної партії Герхарда Шредера, який обіймав посаду канцлера Німеччини у 1998-2005 роках, в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

