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Глава Меджлісу назвав країни, які можуть допомогти звільнити політвʼязнів Кремля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава Меджлісу назвав країни, які можуть допомогти звільнити політвʼязнів Кремля
За словами Рефата Чубарова, деокупація Кримського півострова є невідворотною
фото: dogrujol/Facebook

Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Узбекистан мають особливі відносини з Москвою та можливості для діалогу

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав лідерів п'яти держав використати свій вплив на Москву для звільнення політичних в'язнів із тимчасово окупованого Криму. Йдеться про країни, які входять до Організації тюркських держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Чубарова.

За словами глави Меджлісу, Росія жорстко блокує відповідні переговори, тому наразі неможливо дати родичам бранців Кремля чітку надію на їхнє звільнення.

Водночас Чубаров вважає, що додаткові можливості для впливу на Москву мають Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Узбекистан. Усі ці держави входять до Організації тюркських держав та мають власні відносини з Росією.

«Чимала надія сьогодні покладається на лідерів держав – членів Організації тюркських держав. Кожен з них має особливий характер відносин з Росією і завдяки різним обставинам володіє вагомим авторитетом та можливостями для діалогу з Москвою. Лідери Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Туреччини та Узбекистану могли б виступити зі спільним гуманітарним закликом до Російської Федерації – з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів із Криму, включно з кримськими татарами», – зазначив Чубаров.

Глава Меджлісу звернув увагу, що понад половину політичних в'язнів в окупованому Криму становлять кримські татари – представники одного з тюркських народів світу.

Саме тому Чубаров пропонує окремо порушити питання кримських політв'язнів під час саміту глав держав Організації тюркських держав, який має відбутися наприкінці 2026 року.

«Саме тому саміт глав держав Організації тюркських держав, запланований на кінець 2026 року, міг би стати ключовим майданчиком для окремого та предметного розгляду становища кримських в'язнів Кремля», – наголосив Чубаров.

За його задумом, лідери п'яти країн могли б виступити зі спільним гуманітарним закликом до Росії та вимагати звільнення всіх політичних в'язнів із Криму, зокрема кримських татар. Чубаров розраховує на те, що особливий характер відносин цих держав із Москвою та їхні можливості для діалогу можуть бути використані для порушення питання про бранців Кремля.

Російська окупаційна влада протягом років переслідує кримських татар та інших громадян України на тимчасово окупованому півострові. Політичних в'язнів після винесення вироків також етапують із Криму до російських в'язниць.

Раніше, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав громадян РФ, які оселилися на півострові після початку російської окупації у 2014 році, залишити Крим. Він наголосив, що їхнє перебування на окупованій території є незаконним.

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Теги: Крим росія Рефат Чубаров в'язниця переговори

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