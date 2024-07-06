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«Росіяни на фронті стали дуже поспішати». Військовий ЗСУ назвав причини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Росіяни на фронті стали дуже поспішати». Військовий ЗСУ назвав причини
Російські окупанти активізувалися на кількох напрямках фронту
фото з відкритих джерел

Попри великі втрати, росіяни сунуть на Часів Яр у Донецькій області, а також на Торецький та Покровський напрямки

На фронті складається враження, що російські окупанти кудись поспішають, бо працюють вони дуже швидко. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в етері телеканалу «Київ 24».

Захисник відзначив, що росіяни не зважають на втрати, про що свідчать цифри Генштабу, та лізуть на Часів Яр у Донецькій області, а також на Торецький та Покровський напрямки. 

Такий поспіх військовий пов’язує, зокрема, з тим, що скоро українська армія отримає західні винищувачі F-16. Та це не єдиний варіант. 

«Можливо, будуть якісь перемовини восени. Можливо, вони прив'язуються до виборів президента Сполучених Штатів. Можливо, вони чекають, як і ми, на F-16, на ракети, на те, що ми будемо контролювати повітря і все буде по-іншому, бо без КАБів (керованих авіабомб, – «Главком») вони вже, мабуть, не зможуть працювати», – припустив український воїн.

Нагадаємо, що окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на півдні Північного і в на півдні Нью-Йорка. 

До слова, українські розвідники завдали серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міноборони України. 

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Теги: фронт війна військові окупанти

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