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Росія збирається збільшити в 10 разів виробництво дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія збирається збільшити в 10 разів виробництво дронів
У поточному році Росія планує збільшити в рази випуск різних типів безпілотників
фото з відкритих джерел

Роботи з проєктування, випробування і серійного випуску безпілотників вестимуться на базі особливих науково-виробничих центрів

Збройні сили Російської Федерації у 2023 році отримали приблизно 140 тис. безпілотників різних типів, зокрема цього року їхній випуск планують збільшити вдесятеро. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на засіданні з питання розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення.

«У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, ну а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Розширюється лінійка безпілотних систем і створюються безекіпажні катери. Ключове завдання – виробляти широку лінійку повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки», – заявив він.

За словами диктатора, роботи з проєктування, випробування і серійного випуску безпілотників вестимуться на базі особливих науково-виробничих центрів. Так, до 2030 року в різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків.

Нагадаємо, з 1 вересня Китай запровадив обмеження поставок компонентів для дронів та самих дронів. Це обмеження призведе до великих ризиків

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін матиме труднощі з тим, щоб реалізувати свій указ і збільшити армію РФ на 180 тисяч людей. Це зумовлено тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором особового складу.

Чиновники Міноборони РФ вимагають від російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації. Москва все більше говорить про неминучість мобілізації у Росії.

До слова, Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, які летять на її територію.

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Теги: росія путін безпілотник дрон війна

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